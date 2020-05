Joaquin: “Senza il Betis, avrei rinnovato con la Fiorentina”

Joaquin a Firenze ha lasciato un pezzo di cuore, e non perde occasione per ricordarlo. Ospite del programma ‘La Futboleria’ di AS, l’ex viola è tornato sulla sua esperienza in Toscana. Ecco le sue parole riportate da calciomercato.it

Firenze mi manca tanto, è una città simile a Siviglia: si mangia e si vive benissimo, ogni tanto vogliamo tornarci perché abbiamo tanti amici in quel posto. Se non m’avesse chiamato il Betis, avrei rinnovato per un altro paio di stagioni con la Fiorentina, senza dubbio.