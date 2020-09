Primo impegno amichevole per l’Inter di Antonio Conte, che comincerà il campionato in ritardo a causa degli impegni europei in agosto. La formazione nerazzurra ha affrontato il Lugano e ne è uscita vincitrice per 5 reti a 0.

Le marcature sono state aperte dopo pochi minuti dal fresco ex viola Dalbert, abile nello sfruttare una ribattuta in seguito ad una percussione di Hakimi. Di Lautaro (doppietta), un autogol e Lukaku le altre reti.

