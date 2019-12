Intanto il Genoa pesca un ex viola dagli svincolati. Primo allenamento anche per Perin

Primo allenamento nel pomeriggio per Mattia Perin e Valon Behrami che in mattinata hanno sostenuto le visite mediche. Perin, che arriva in prestito dalla Juventus, e Behrami, svincolato, sono i primi due rinforzi per il neo tecnico Davide Nicola, che potrà contare sui nuovi giocatori, tra le altre, anche per la partita di ritorno contro la Fiorentina, in programma sabato 25 gennaio. Lo riporta l’Ansa.