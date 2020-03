Intanto anche i Della Valle si tagliano lo stipendio. La Tod’s cancella i dividendo

Il Messaggero riporta che la Tod’s, azienda di Diego e Andrea Della Valle, ha deciso di non distribuire il dividendo a causa della situazione d’emergenza da Coronavirus. I fratelli DV hanno deciso di rinunciare ai propri compensi per il 2020, destinando l’1% dell’utile netto ad iniziative di solidarietà, mentre il resto alla riserva. La prossima Assemblea dei soci è rinviata a giugno, per provare a permettere la presenza fisica di tutti.