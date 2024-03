Infinito Ciccio Tavano: gioca e segna a 45 anni!

Con lui in rete anche un altro ex professionista

Due giorni fa ha spento quarantacinque candeline, ieri ha segnato il primo gol con la sua nuova maglia. Francesco 'Ciccio' Tavano non si ferma e continua a regalare meraviglie. Campionato di Seconda Categoria toscana, girone I, la capolista Gallianese batte 3-0 il Caldine e a chiudere il tabellino c'è proprio lui, l'ex giocatore delle giovanili della Fiorentina e soprattutto di Empoli, Livorno e Valencia. La curiosità è che la partita è stata sbloccata da un altro ex azzurro, Claudio Coralli, pimpante quarantunenne che di appendere gli scarpini al chiodo non ne vuole proprio sapere. Della serie, il gol non ha età.