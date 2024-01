Incredibile Joaquin. Dal campo all’arena, è pronto a debuttare come torero!

Ha sempre mimato un torero nelle sue esultanze e oggi possiamo dire che fossero celebrazioni premonitrici. Eh sì, perché l'infinito Joaquin, che ha indossato anche la maglia viola, è pronto a cimentarsi in una nuovissima quanto curiosa avventura. L'ex calciatore è un grande appassionato di corrida e a breve farà il suo esordio come torero a El Puerto de Santa María in un festival dedicato a questa disciplina. Joaquin si sta allenando tutti i giorni per il suo esordio che, stando a quanto riporta Abc Siviglia, sarebbe particolarmente vicino...