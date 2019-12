Era uno dei grandi ex di Torino e Fiorentina, un allenatore che ha anticipato i tempi. Gigi Radice, ricorda Tuttosport, ci ha lasciati lo scorso 7 dicembre. A partire da stasera, uno speciale di Sky andrà in onda per ripercorrere le tappe della sua carriera. Fra gli ex che interverranno nella trasmissione di Giorgio Porrà, anche un altro doppio ex come Ciccio Graziani.