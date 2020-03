In Turchia si gioca ancora: oggi il derby di Istanbul. Boateng titolare!

L’allarme Coronavirus si sta diffondendo ormai in tutta Europa, provocando la sospensione di tutte le manifestazioni sportive, compreso quelle oltreoceano. C’è però un campionato che non ha ancora deciso per lo stop alle partite, nonostante siano già arrivati i primi casi di positività nel paese. È la Super Lig turca, dove militano alcune vecchie conoscenze viola. Tra pochi minuti scenderanno in campo, alla Turk Telekom Arena, Galatasaray e Besiktas, per uno dei derby più sentiti della capitale Istanbul. Nei bianconeri parte ancora dal primo minuto Kevin-Prince Boateng, nel ruolo di trequartista. In panchina, invece, l’altro ex viola Adem Ljajic. L’allenatore dei giallorossi è sempre l’imperatore Fatih Terim.