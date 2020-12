Ilicic-show e solito gol di Muriel: con gli ex viola l’Atalanta rimonta la Roma

I due ex Fiorentina Josip Ilicic e Luis Muriel sono stati assoluti protagonisti nella sfida tra Atalanta e Roma, terminata poco fa e vinta in rimonta dagli orobici per 4-1. In particolare lo sloveno, che pare tornato ai livelli della scorsa stagione ed è stato il migliore in campo facendo gongolare Gian Piero Gasperini. Il trequartista mancino ha sfornato due assist millimetrici per Zapata prima e Gosens dopo, permettendo alla Dea di ribaltare il vantaggio giallorosso iniziale siglato da Dzeko. Poi ci ha pensato Muriel, appena entrato, a fare tris a tu per tu contro Mirante. Match chiuso, poi, all’85’ grazie ancora ad Ilicic, autore di un gran bel gol col sinistro.

