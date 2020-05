Ilicic, Gasperini rivendica: “Lo abbiamo convinto a sforzarsi di più in allenamento”

Intervistato dal media inglese The Guardian, parla così l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dell’ex Fiorentina Josip Ilicic che a Bergamo ha trovato la continuità che non aveva a Firenze:

Lo chiamavamo “la nonna” perché era sempre gentile con tutti. Abbiamo dovuto convincerlo ad aumentare gli sforzi in allenamento. Gli mancava quello scatto mentale necessario che poi ha fatto trasformandolo da “nonna” in “professore“. Si è reso conto che ogni sessione di allenamento può essere divertente e da quel momento è rinato. 5 gol in Champions in questa stagione sono un record straordinario.