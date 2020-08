Josip Ilicic è in Italia. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, lo sloveno ex Fiorentina sta già pianificando il rientro, che comunque è tutt’altro che prossimo. La Rosea designa fine settembre come periodo indicato, con un ritorno in campo che, per un’ottimale condizione fisica, avverrebbe a novembre. E l’Atalanta, allora, guarda al mercato: c’è l’interesse per un giocatore offerto alla Fiorentina (LEGGI)