Il tweet – Boateng nel caos, costretto a spiegarsi coi tifosi del Besiktas

Kevin Prince Boateng è tornato a giocare col suo Beşiktaş , in Turchia. Neanche il tempo di ripartire che si è reso subito protagonista di un episodio discusso, soprattutto sugli spalti. Tanto da costringerlo a spiegarsi con i sostenitori del club di Istanbul.

Non avrei mai mancato di rispetto gettando a terra la maglia del Beşiktaş. Dopo aver lasciato il gioco, ho provato a togliermi la maglia e lanciarla verso il nostro fornitore in panchina. Non ho tenuto un atteggiamento irrispettoso nei confronti di questa maglia e club. Ma mi dispiace se è stato percepito così dall’esterno.