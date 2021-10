Il Milan si affida a Tatarusanu, Macia ricorda: “Lo scelsi per la sua calma”

Il portiere ex viola avrà il non facile compito di rimpiazzare Maignan, che aveva iniziato alla grande col Milan

L'ex direttore tecnico della Fiorentina Eduardo Macia ha parlato a La Gazzetta dello Sport del nuovo portiere titolare del Milan dopo l'operazione cui si è sottoposto Maignan, ovvero l'altro ex viola Ciprian Tatarusanu :

"Professionista esemplare, serio e preciso. Non subisce mai la pressione, ha equilibrio mentale. Mai su e giù. Lo scelsi nel 2014 per la Fiorentina per la personalità, trasmette calma ai difensori e legge bene le situazioni parlando con chiarezza ai difensori".