Il doppio ex Viviano: “legato a Bologna, ma il mio cuore è viola”

Sul Corriere di Bologna in edicola oggi troviamo una lunga intervista al doppio ex Emiliano Viviano:

Bologna-Fiorentina non una partita qualsiasi

«Nasco tifoso della Fiorentina ma sono profondamente legato a Bologna. È una sfida che riporta alla mente tanti ricordi come l’esordio in A con la maglia rossoblù».

Il legame con Mihajlovic

«Sanno tutti che tra di noi c’è un grande rapporto che va ben oltre la stima professionale. Ci siamo conosciuti alla Samp ed è scattata un’affinità caratteriale immediata. Non ci siamo sentiti direttamente in questo peridio perché volevo lasciarlo in pace, ma presto avremo modo di fare due chiacchiere. Voglio ringraziare la gente di Bologna che ha confermato grande sensibilità».

Quanto conta per la squadra?

«La sua presenza durante la partita forse è il fattore meno significativo: le gare si vincono durante la settimana ed è quello il momento in cui esserci conta davvero. I suoi collaboratori sono eccezionali ma il Bologna è ancora una squadra in costruzione e mi sembra normale che possa vivere di alti e bassi».

Il rientro dopo la sosta un’insidia?

«Dipende tanto da come hai lavorato. Spesso è il momento in cui rientrano alcuni infortunati quindi vanno ritrovati equilibri. La Fiorentina ha cambiato allenatore quindi ci sarà qualche incognita in più per il Bologna».

Sfida Skorupski – Dragowski: se lo sarebbe aspettato?

«Forse no anche se la scuola polacca ha sempre lavorato bene con i portieri e negli ultimi dieci anni ha sfornato talenti importanti da Boruc in avanti. Basti pensare che all’Arsenal ho lavorato con Szczesny e Fabianski».

Il Futuro?

«Da pochi giorni posso essere tesserato, l’anno scorso ho finito bene alla Spal ma poi ho pagato colpe non mie. In questi mesi mi sono allenato con la Samp e adesso aspetto una chiamata in Serie A per ributtarmi nella mischia: magari ci rivedremo presto».