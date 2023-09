“Il capolavoro di Corvino”, Lecce da record e due top club puntano già Krstovic

Ieri per il Lecce è stata una notte da record: secondo posto in classifica che vale la miglior partenza di sempre dei giallorossi (CLASSIFICA) . E, si legge su Calciomercato.com, questo risultato diventa ancor più straordinario se si considera che il club salentino ha il monte ingaggi più basso della serie A (15 milioni lordi), la rosa più giovane del campionato. "Un vero e proprio capolavoro targato Pantaleo Corvino", commenta il portale.

Il bomber

E tra i protagonisti principali di questo incredibile inizio di stagione (e lo sa bene anche la Fiorentina, ahinoi) c'è il bomber montenegrino Krstovic, capace di segnare 3 gol nelle prime 4 partite di serie A. I numeri e le prestazioni del classe 2000 non sono certo passati inosservati e per questo due top club di Serie A lo starebbero già monitorando. L'attaccante è stato seguito dal vivo dall’Inter con Ausilio in Monza-Lecce e dal Milan nella gara tra i salentini e la Salernitana.