Il bidone dell’anno è viola? Tra i candidati due flop ex Fiorentina

Il Guerin Sportivo come ogni anno cerca il bidone del 2023. E tra i possibili premiati ci sono anche due ex Fiorentina

Come tutti gli anni il Guerin Sportivo sciorina il suo elenco di giocatori candidati a vincere il "Calciobidone". Ovvero un premio, con chiara accezione negativa, al giocatore che ha fatto peggio nell'anata corrente. Per il 2023 ci sono, tra i candidati, anche due ex Fiorentina. Luka Jovic e Sabiri, che a Firenze ci è stato solo di passaggio. Ecco l'elenco completo: