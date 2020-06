Il Benevento sogna in grande. I giallorossi seguono da vicino un ex Fiorentina e sognano il colpo Carrascal

Dopo la clamorososa idea di Daniel Sturridge, ex Liverpool attualmente svincolato, spunta anche il nome dell’ex Fiorentina Mauro Zarate per l’attacco del Benevento. I campani che già nelle prossime giornate potrebbero festeggiare il ritorno in Serie A (CLASSIFICA), sognano un mercato da protagonisti. L’argentino, attualmente al Boca Juniors, è un grande amico del diesse Pasquale Foggia con il quale ha condiviso l’esperienza da calciatore alla Lazio. Di questa ipotesi, lo stesso direttore sportio ha parlato nel corso di Ottogol: “Abbiamo vissuto tre anni insieme, lo conosco da tanto. Abbiamo un rapporto personale importante. E’ uno di quei nomi che tutti vorrebbero e che alzano di molto il livello della squadra. Vediamo“. Il direttore si è anche espresso su un giovane talento colombiano del River Plate, Jorge Carrascal, (DA TEMPO ORMAI NEI RADAR DELLA FIORENTINA): “E’ un talento puro, una mezzala moderna di grande qualità (SCHEDA). Può ricoprire il ruolo di esterno nell’attacco dei tre. E’ un calciatore alla Luis Alberto, può muoversi tra le linee con una tecnica di base incredibile. Non a caso gioca nel River Plate“. (Tuttomercatoweb)