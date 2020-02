I ricordi di Fantini: “Prandelli il top. I gol al Perugia i più importanti della mia carriera”

L’ex viola Enrico Fantini ha rilasciato un’intervista sulla sua carriera a Hurragrigi.it, ecco i passaggi in chiave viola:

Allenatore più importante? Senza pensarci dico, d’istinto, Cesare Prandelli a Firenze, nella Fiorentina. Anche se mi sono allenato soltanto per pochi mesi posso dire di aver imparato di più grazie a Prandelli, in pochi mesi, che con altri allenatori in periodi molto lunghi. Mi porto sempre con me gli insegnamenti avuti e li utilizzerò nel caso dovessi allenare. Gol più importante? I gol più importanti, della mia carriera calcistica, è stato quello realizzato con la maglia della Fiorentina nello spareggio contro il Perugia, sia nella gara di andata che nel match di ritorno che consentirono alla Fiorentina di approdare in Serie A e consentirono al sottoscritto di rimanere a Firenze, in Serie A. Era il 20 giugno del 2004, allo stadio Artemio Franchi, feci il gol dell’1-0 con un colpo di testa su cross di Christian Maggio, la gara terminò 1-1 ma avendo vinto per 0-1, allo stadio Renato Curi, ottenemmo la promozione in Serie A.