I Della Valle tornano in Serie A? Incontro in Toscana con Garrone, ci sono indizi

I fratelli Della Valle hanno più volte negato di voler rientrare nel mondo del calcio, ed Edoardo Garrone ha smesso di fungere da mediatore per la cessione della Sampdoria. Eppure alcuni contatti erano già stati allacciati appena dopo la cessione della Fiorentina a Rocco Commisso, e lo sbarco di Alberto Marangon nelle vesti di Team Manager dei blucerchiati – riporta Primocanale – ha fatto pensare ad un riavvicinamento dei Della Valle. Domani è in programma un incontro tra Andrea Della Valle e lo stesso Garrone a Forte dei Marmi: possibile che i due imprenditori parlino anche di pallone?

QUI FIORENTINA: DALL’INGHILTERRA DANNO PER FATTO L’AFFARE TORREIRA