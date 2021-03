Hamrin su Vlahovic: “Nuovo grande inizio per lui, ma non si monti la testa…”

Come ieri vi avevamo anticipato, l ‘ultimo viola a realizzare una tripletta in un tempo fu proprio la leggenda viola , Kurt Hamrin. Dopo le tre reti siglate da Vlahovic nella serata di ieri sera, “l’uccellino” svedese ha rilasciato un’intervista a TMW commentando proprio le gesta del giovane attaccante serbo. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Non voglio sbilanciarmi troppo: posso dire che è un bel giocatore, sa giocare e spero che faccia carriera nella Fiorentina visto che il centravanti è sempre stato cercato. Terzo gol? Bellissimo, e credo lo abbia anche voluto. Ha mirato, ha voluto tirare lì nell’angolino. Penso che possa essere un nuovo grande inizio per lui, ma niente paragoni. Centravanti del futuro viola? Assolutamente. L’importante è che non si sciupi e non si monti la testa. Altro non voglio dire perché ho paura di parlare troppo… Fiorentina? Spero giochino più tranquilli adesso, e che la strada intrapresa sia quella giusta anche se ci saranno partite complicate, già domenica contro il Milan