Fiorentina, ricordi Blaszczykowski? Il polacco in campo dopo due anni

L'ex esterno del Borussia Dortmund e della Fiorentina, Kuba Blaszczykowski è tornato in campo. E lo ha fatto con il suo Wisla Cracovia, in amichevole. Sconfitta per 3-1 ma per il polacco sarà un giorno da ricordare. Non giocava infatti, dal 2021. La causa è stata un brutto infortunio al ginocchio