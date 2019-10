Graziani: “Atteggiamento Ribery incomprensibile. La Lazio ha vinto per un motivo…”

Ciccio Graziani, è intervenuto nel filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno Toscana:

L’atteggiamento di Ribery è incomprensibile, la Fiorentina però avrebbe dovuto innanzitutto fare ricorso. Poi si può discutere sulle decisioni arbitrali, ma quella reazione, per di più nei riguardi di chi non c’entrava nulla come il guardalinee, non ha senso. Un giocatore come lui in qualsiasi momento deve essere un punto di riferimento per i compagni. Era arrabbiato per la sostituzione, avrebbe voluto restare in campo fino alla fine, però un giocatore esperto non deve perdere le staffe così. La Lazio ha vinto la partita con i cambi, le nostre riserve non hanno la stessa qualità.