Grande appuntamento all’Isola d’Elba con le Glorie Viola nel weekend

Il gruppo SCOGLIO-NATI VIOLA, club tifosi della Fiorentina dell’Isola d’Elba, organizza ogni 2/3 anni una raccolta fondi per donare apparecchiature che possano migliorare il lavoro dei vari reparti dell’ospedale elbano e anche la sicurezza di chi, sfortunatamente, ha bisogno di una prestazione ospedaliera.

“Quest’anno – dicono dal club – abbiamo individuato uno ECOGRAFO PORTATILE WIRELESS che può essere di grande utilità per diagnosticare al PRONTO SOCCORSO molteplici eventi , valutabili ecograficamente al primo arrivo, e può essere utilizzato anche per le patologie Neonatali. Inoltre migliorarla funzionalità e il lavoro che fanno gli operatori sanitari sul nostro territorio isolano. Essendo l’Isola d’Elba un territorio turistico con una grossa affluenza estiva, chiediamo a tutti i tifosi viola e ai tanti turisti che frequentano il nostro territorio, una piccola donazione per raggiungere l’obbiettivo finale. Si va’ oltre le fedi e oltre i colori, aiutateci nel nostro intento. Grazie”