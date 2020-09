Graffiedi: “Ho la Fiorentina nel cuore, ma Chiesa merita squadre più ambiziose”

Mattia Graffiedi, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. queste le sue parole: “L’anna alla Fiorentina è stata fantastica per me, una cavalcata bellissima fino allo spareggio vinto contro il Perugia. Auguro tutto il bene possibile alla Fiorentina perché è una piazza che merita palcoscenici più belli di quelli calcati negli ultimi anni. Nel calcio non è facile investire, rifondare e ripartire. Ho la Fiorentina nel cuore e spero di vederla presto tornare in Europa, partendo almeno dall’Europa League per poi andare ancora più avanti.

Chiesa? Sicuramente è un giocatore che merita palcoscenici più grandi, bisogna capire quanto il progetto Fiorentina sia valido e quanto lo convinca per poter rimanere e continuare questa avventura anche per diversi anni. Tutto sta nel progetto perché il giocatore merita squadre più ambiziose”.