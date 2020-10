Gobbi: “Fiorentina ottima squadra anche senza Chiesa. E Callejon può giocare esterno”

L’ex viola Massimo Gobbi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole: “Callejon è un giocatore di grande esperienza e di qualità. In Italia ha fatto benissimo, secondo me con l’età e la sua lettura del gioco può fare anche l’esterno a tutta fascia. Chiesa? Ha fatto una scelta ponderata, ora penso che si debba andare avanti perché la Fiorentina ha un ottimo progetto sportivo. Si vede anche dagli acquisti messi a segno nell’ultima campagna trasferimenti, tutti importanti e mirati. Per me la Fiorentina è un’ottima squadra anche senza Chiesa. Anzi, il suo addio responsabilizzerà ancora di più chi è rimasto”.