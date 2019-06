Gilberto, problemi economici alla Fluminense: per l’ex viola si inserisce il San Paolo?

Una stagione a Firenze, nel 2015/2016, poi una manciata di apparizioni tra Verona e Latina, quindi il ritorno in patria. Qualche gioia con Vasco da Gama e Fluminense, ma adesso non c’è pace per Gilberto Moraes Junior, più semplicemente Gilberto, alle prese con il ritardo dei pagamenti salariali del club di appartenenza, la “Flu“. Secondo GloboEsporte, il San Paolo starebbe vagliando il profilo del giocatore per la propria fascia sinistra.

Il portale riporta anche alcune dichiarazioni del giocatore: “Abbiamo più di tre mesi di paga arretrata e non smettiamo di combattere, ci alleniamo. Arriviamo presto, nessuno è in ritardo. Continuiamo a lavorare allo stesso modo.”