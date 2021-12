Gilardino: “Vlahovic mi piace molto, ma in Europa meglio Haaland”

L'ex viola sull'attaccante serbo: "Deve ancora misurarsi sul campo europeo ma sta facendo davvero bene alla Fiorentina"

A seguire vi riportiamo le dichiarazioni dell'ex attaccante viola Alberto Gilardino su Dusan Vlahovic: "Forse il vero errore è stato non assegnarlo l’anno scorso, quando l’avrebbe chiaramente vinto Lewandowski. Per me - si legge su sportpiacenza.it - era giusto darlo a lui anche quest’anno, primo perché non l’ha preso quando avrebbe potuto e poi perché comunque Messi ne aveva già vinti sei e quindi si poteva, ripeto, ovviare all’errore di non assegnarlo nel 2020".