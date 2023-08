Gerson, ma che fai? L’ex viola prende a pugni un compagno durante l’allenamento

Non c’è pace al Flamengo, leggiamo su Gazzetta.it . Alla fine dello scorso mese, l’ex viola Pedro era stato preso a schiaffi e pugni da un preparatore atletico argentino , esonerato nei giorni successivi. Ora tocca al centrocampista Gérson, sempre ex Fiorentina, essere protagonista di un'altra rissa, nell’allenamento alla viglia della semifinale di ritorno della Coppa del Brasile contro il Grêmio. Gérson si è azzuffato il giorno di Ferragosto con il terzino uruguaiano Varela, il quale ha avuto la peggio: frattura al naso.

L'episodio

Sempre sulla rosea troviamo i dettagli di quanto avvenuto: Gerson è entrato duro su Varela in allenamento con l'esterno uruguaiano non ha gradito e si è lamentato con il difensore centrale Pablo. Arrabbiato, Gérson ha contestato Varela. Entrambi sono stati espulsi dall'allenamento e si sono spostati verso la parte interna del centro sportivo. Disturbato, Varela ha iniziato a urlare contro Gerson, che ha risposto: "Non sto nemmeno parlando con te". L'uruguaiano si è rivolto al centrocampista, ha provato a colpire l’ex giallorosso e viola, che si è schivato e ha reagito sferrandogli diversi pugni. Pare che nessuno inizialmente abbia cercato di separarli, ma poi sono spuntati alcuni compagni per porre fine alla rissa. Gli accertamenti in ospedale poi hanno confermato: frattura al naso di Varela.