Genoa, Andreazzoli in bilico. Anche Pioli tra i papabili sostituti

Una sconfitta che farà riflettere Preziosi. Il pesante k.o. del Genoa in casa della Lazio mette a serio rischio la panchina di Aurelio Andreazzoli, che già in settimana era sembrata traballante. Il 4-0 dell’Olimpico potrebbe portare il presidente rossoblu a valutare un cambio di allenatore, con Gattuso (al momento freddo sul Grifone) e l’ex viola Stefano Pioli idee in caso di ribaltone. Da non trascurare neanche il nome di Nicola. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.