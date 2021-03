Gamberini: “Fa effetto vedere la Fiorentina così, ma questo anno servirà”

L’ex viola Alessandro Gamberini ha rilasciato una lunga intervista al sito tuttocampo.it. Questi i passaggi più interessanti in ottica Fiorentina: “A Firenze ho passato 7 anni bellissimi, è stato l’apice della mia carriera. I primi anni con Prandelli in panchina sono stati bellissimi, dalla città al progetto, tutto. Vederla oggi così mi fa effetto. Credo che lo scoglio più grande, anche per il tifoso viola, sia quello di tenere botta e di accompagnare la squadra a superare questo periodo. Un anno vissuto così può dare l’input alla società per cambiare ciò che non è andato e dimostrare ai tifosi la voglia di migliorare”.