Gamberini: “A Firenze l’apice della carriera. Che dolore la semifinale con i Rangers. La fascia di Montolivo…”

L’ex difensore della Fiorentina, Alessandro Gamberini, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Alla Fiorentina ho raggiunto l’apice della carriera, peccato per i troppi infortuni. Individualmente e collettivamente abbiamo raggiunto livelli molto alti. Ci siamo tolti tante soddisfazioni. Tra l’altro in una stagione la nostra fu la miglior difesa, fu un bel traguardo considerando anche che in altre squadre c’erano giocatori del calibro di Cannavaro e Nesta. Per alcuni anni abbiamo giocato alla pari contro squadroni. I ricordi? Potrei raccontarli per ore. Mi capita spesso di parlare della partita contro il Liverpool a Firenze. In quella squadra c’erano campioni come Fernando Torres e Gerrard. Mi manca il fatto di non aver vinto un trofeo, ma quelli erano anni difficili. La Coppa Italia? Poteva essere un’occasione.