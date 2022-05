Galli: “Occhio alle ripartenze della Roma. Belotti? Non so se è adatto a Italiano”

L'ex viola avverte la Fiorentina: "Il rischio è di prestare il fianco alle ripartenze della Roma. Abraham? Per continuità è il migliore"

Giovanni Galli, ex portiere e dirigente viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio commentando alcuni dei temi più caldi di casa Fiorentina: "Belotti? Nel nostro campionato ha sempre viaggiato in doppia cifra. Ha delle caratteristiche ben precise, ha bisogno di svariare molto visto che si spende parecchio per la squadra. Ma comunque fa anche gol. Non so però se le sue caratteristiche siano adatte al calcio di Italiano".