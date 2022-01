Galbiati: “Vlahovic tradimento sportivo. Non credevo andasse alla Juventus”

L'ex viola: "Ogni calciatore che passa dalla Fiorentina alla Juventus è un tradimento, sportivamente parlando"

In merito all'ormai imminente passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus, il sito tuttojuve ha intervistato in esclusiva Roberto Galbiati, storico ex calciatore viola: "Tradimento? Ogni calciatore che passa dalla Fiorentina alla Juventus è un tradimento, sportivamente parlando".