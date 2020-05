G. Galli: “Stadio? Commisso è concreto, non facciamogli perdere l’entusiasmo”

Intervenuto in una diretta Facebook, l’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato anche della questione nuovo stadio:

Se ne parla da tanti anni. I Della Valle qualcosa difficile da realizzare. Commisso si è mosso per fatti, non attraverso parole. Saremmo felici se lo stadio sorgesse nei confini del Comune di Firenze, ma non vedo un problema se dovesse nascere in zone limitrofe. Nardella è sindaco della Città Metropolitana, deve considerare cosa c’è oltre i confini del capoluogo. Dal 2009 è stata realizzata solo la tramvia. L’importante, comunque, è non far perdere l’entusiasmo a Commisso. E’ testardo. Mi sono sempre chiesto perché non è mai stata presa in considerazione l’ipotesi di costruire lo stadio al posto dell’ippodromo delle Cascine.