G. Fontana: “Gattuso a Firenze piacevole sorpresa. Servirebbe uno alla Demme”

Gaetano Fontana, ex viola oggi allenatore, ha parlato a tmw radio. Il primo argomento trattato è quello relativo all'approdo di Gattuso sulla panchina della Fiorentina: "Non me l'aspettavo, la notizia è arrivata subito dopo la fine del campionato: pensavo anche ad altri nomi, ma è stata una piacevolissima sorpresa. Gattuso a Napoli ha fatto molto bene, le difficoltà le ha avute quando sono venuti meno giocatori fondamentali, con un periodo di magra in cui la squadra sviluppava e non segnava. Recuperati i suoi uomini, ha fatto vedere cose importanti: la qualificazione Champions sarebbe stata una ciliegina formidabile ma è uno degli allenatori più importanti della categoria. Mi auguro che a Firenze possa ripetersi sulla qualità del lavoro e dare una mano a questo club a crescere: aspettiamo tutti Firenze al massimo splendore".