Gol importante di un ex viola in Frosinone-Sassuolo. Al novantaseiesimo, infatti, ha segnato l'ex Fiorentina Pol Lirola

Gol importante, segnato da un ex viola in Frosinone-Sassuolo. Al novantaseiesimo, infatti, ci ha pensato l'ex terzino della Fiorentina Pol Lirola a chiudere i conti sul 4-2 in favore dei ciociari.