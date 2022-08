Frey festeggia il compleanno del club viola: “Tanti auguri cara mia Fiorentina”

Gli auguri di uno storico ex giocatore viola per il 96° compleanno del club

Tra i tanti messaggi di auguri arrivati quest'oggi alla Fiorentina per il suo 96° compleanno c'è anche quello dello storico ex portiere viola Sebastian Frey. L'ex numero uno gigliato ha infatti pubblicato sui propri social un post in cui celebra la giornata del 29 agosto, giorno in cui, nel 1926, fu fondato il club viola.