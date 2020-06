La rivista di calcio Four Four Two ha stilato l’elenco dei cinquanta giocatori più cool della storia del calcio. Nell’elenco ne figurano tre che hanno indossato la maglia della Fiorentina. Al 35 posto c’è Batistuta, la rivista ricorda la sua celebre mitraglia e lo sponsor Nintendo sulla maglia della Fiorentina. Al 28° posto invece Roberto Baggio, il divin codino, che è anche uno dei giocatori italiani più amati di sempre. Infine al 12° posto si piazza Socrates, talentoso brasiliano con un passaggio a Firenze. Non viene ricordato solo per quanto faceva in campo ma anche per il suo impegno politico.