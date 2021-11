FOTO – Nasce il Parma di Iachini: l’ex tecnico viola al lavoro a Collecchio

L'obiettivo per il Parma è la promozione in Serie A, traguardo che si stava allontanando partita dopo partita sotto la guida di Maresca

L'obiettivo per il Parma è la promozione in Serie A, traguardo che si stava allontanando partita dopo partita sotto la guida dell'ex tecnico Enzo Maresca, anche lui ex viola.