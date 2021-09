FOTO – Milic torna a Firenze da turista: “Che bello essere qua”

L'esterno sinistro ha postato sul proprio profilo Instagram un selfie che lo ritrae in Piazza della Repubblica assieme al figlio

Piacevole parentesi fiorentina per Hrvoje Milic, ex giocatore viola oggi a Firenze nei panni del turista. L'esterno sinistro - attualmente svincolato - ha postato sul proprio profilo Instagram un selfie che lo ritrae in Piazza della Repubblica assieme al figlio.