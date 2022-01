FOTO – Chiesa gongola: la Story con auguri e benvenuto a Vlahovic

Da un ex viola all'altro, ecco la storia di saluto e auguri di Chiesa all'indirizzo di Vlahovic

Federico Chiesa dà il benvenuto a Dusan Vlahovic, fresco 22enne, con la Instagram Story che riportiamo qua sotto: la foto è tratta da Juventus-Fiorentina 0-3 del dicembre del 2020, la sera in cui il serbo, con il gol dello 0-1, convinse i bianconeri a fare di tutto per assicurarselo. Chiesa, attualmente infortunato e fermo per 7 mesi, dovrà attendere la prossima stagione per ritrovare il campo assieme al nuovo, vecchio compagno.