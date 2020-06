Flachi critico: “Non ho capito la gestione dei cambi, che senso ha farli all’ultimo minuto?”

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Francesco Flachi. L’ex enfant prodige delle giovanili viola si è espresso così nel corso de”il Pentasport”:

Ripresa di campionato? Non ho visto molti risultati inaspettati, forse solo il Parma che ha vinto 4-1 a Genova. Nella Fiorentina un gran Ribery, bene Castrovilli e Pezzella, ma si è peccato là davanti. È vero che abbiamo tirato tanto verso la porta, ma bisogna segnare. Non mi sono piaciuti i cambi fatti negli ultimi minuti, non vedo come potessero incidere.

La partita di domani? Con la Lazio sulla carta è difficilissima, anche se abbiamo visto una squadra non lucidissima a Bergamo. Sicuramente ci saranno dei cambi e la Fiorentina ha potuto riposare due giorni in più, avendo giocato lunedì. Nel secondo tempo i biancocelesti sono scoppiati.

Lo stadio vuoto? Non ci ho mai giocato, non sarebbe stata assolutamente la stessa cosa. È già brutto stare a guardarli, non voglio pensare giocarci. E intanto la Lazio si organizza per dare ugualmente voce ai propri tifosi.

Chi al posto di Chiesa? Ho visto poca affinità tra Ribery e Vlahovic che non hanno dialogato molto, soprattutto nel primo tempo in cui le luci sono state il francese e Castrovilli. Gli altri, a partire da Chiesa, hanno faticato. Non so se possa essere Cutrone la carta giusta per il tandem d’attacco, ma dubito che Iachini inserisca qualche uomo offensivo in più. Mi aspetto piuttosto il ritorno alla normalità con Dalbert e Lirola sulle fasce corrette. Con la squalifica di Caceres rientrerà Milenkovic. Per il resto la formazione è fatta.