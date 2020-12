Flachi: “Fiorentina impaurita, mancano i leader. Vlahovic? Lo vedo cambiato”

L’ex viola, Francesco Flachi, commenta così il pareggio tra Fiorentina e Genoa ai microfoni del Pentasport:

Per come si era messa, il pari di ieri vale come una vittoria. Si vede che la Fiorentina fa fatica a livello mentale, e questo è emerso soprattutto nel primo tempo. La squadra è impaurita. Il Genoa ha rinunciato a giocare, potevamo fare qualcosa in più. Anche se, questi risultati raggiunti all’ultimo secondo, danno atto al gruppo di averci sempre creduto. I viola fanno fatica a creare ed impostare, alla squadra mancano le qualità dei leader, come Callejon e Ribery. Vlahovic? Nelle ultime due partite ho visto un altro giocatore. E’ vero che gli manca il gol e lo smarcamento, ma si sta dannando l’anima. Lo vedo cambiato, e questo è un bene. Si sta mettendo a disposizione della squadra. Non era da togliere.