Fiorentina, spauracchio Rebic. Nel 2020 meglio di lui solo Ronaldo

Tra i protagonisti di questa seconda parte di stagione senza dubbio figura l’ex Ante Rebic. L’attaccante croato, con i suoi importanti goal, ha ridato speranza al Milan per riscattare un’annata deludente. In particolare con 5 gol in 340 minuti, Rebic è uno dei giocatori più incisivi e con le migliori medie gol nel 2020: con una rete ogni 68′ minuti, infatti, l’attaccante croato è dietro solo a Ronaldo. Un vero e proprio spauracchio per la Fiorentina, che sabato sera se lo troverà per la prima volta da ex al Franchi.