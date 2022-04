Fiore: “Attenta Fiorentina, l’Udinese è cambiata. Saponara vede calcio”

Parla l'ex Fiorentina e Udinese: "Mi aspettavo che Italiano facesse bene, ma ha bruciato le tappe"

Un grande ex viola (ed ex Udinese) come Stefano Fiore è intervenuto a Radio Bruno e ha parlato così della Fiorentina di oggi: "Mi aspettavo che Italiano avrebbe fatto bene, ma la cosa straordinaria è il modo in cui ha bruciato le tappe. Ha creato un'identità e creato una base importante e ha saputo sopperire anche alla cessione di Vlahovic a gennaio. Mi piace molto Saponara, che vede calcio come pochi e che finalmente dopo qualche anno ha trovato la sua dimensione".