Fascetti: “Thiago Silva? Bisogna chiederci perché il Psg abbia deciso di privarsene…”

L’ex tecnico viola Eugenio Fascetti ha parlato a tuttomercatoweb. Queste le sue dichiarazioni sulla Fiorentina: “Thiago Silva farebbe comodo. Bisogna vedere come sta. Se il Psg ha deciso di privarsene, perché? Se sta bene penso a tanta qualità, io ci farei un pensierino. Leggo di Tonali, sarebbe un centrocampo da tanta roba. Potrebbe nascere una bella Fiorentina anche senza Chiesa. Ci dovrebbe essere chiarezza da parte del giocatore se vuole andare via o no. A certi soldi non si può rinunciare. Se il giocatore è convinto allora che rimanga a vita come fece Antognoni. Firenze è una bella piazza, la squadra è intrigante. Dicono che sia difficile allenare a Firenze, ma c’è entusiasmo. I tifosi sono fantastici e se sono polemici fa parte del nostro dna toscano. Beato chi allena la Fiorentina. Sarebbe stato belle passarci”.