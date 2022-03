Ex viola, Veretout ai titoli di coda con la Roma: può tornare in Francia

Jordan Veretout sembra non aver convinto Josè Mourinho e per questo motivo lascerà la Roma in estate: un club francese è molto interessato e pronto ad approfittarne

L'ex centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout, è pronto a dire addio in estate alla Roma. Il mediano francese sembrerebbe non aver convinto fin dall'inizio Josè Mourinho e per questo verrà messo sul mercato a giugno. Come scrive Calciomercato.com, oltre all'interesse di alcuni club italiani, il classe 1993, sarebbe pronto anche ad un possibile ritorno in Francia, con il Marsiglia molto interessato al centrocampista ex Nantes, dove raggiungerebbe gli ex viola Gerson e Lirola.