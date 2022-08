Ex viola: uno scatenato Gondo decide Palermo – Ascoli

L'ex giovane promessa della FiorentinaCedric Gondo scatenato in Serie B. Il classe '96 è stato infatti protagonista assoluto nella vittoria in trasferta del suo Ascoli contro il Palermo finita 2-3 per i bianconeri, con l'attaccante che ha messo a segno la tripletta che ha consentito ai marchigiani di uscire vittoriosi dalla Sicilia. Una serata indimenticabile per Gondo che, oltre ad aver giocato nelle giovanili viola fino al 2015, molti si ricorderanno anche grazie al programma su MTV Calciatori giovani speranze.