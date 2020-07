Ex viola: tutti pazzi per Ante Rebic. I numeri del croato sono impressionanti

Ante Rebic, autore del gol del 3-0 ieri sera contro la Lazio, è l’unico giocatore del Milan in doppia cifra questa stagione (compreso i gol segnati in Coppa Italia). Per l’attaccante croato, ex Fiorentina, sono ben 9 le reti segnate nelle ultime undici partite di Serie A. Il Milan, che è sempre più intenzionato a riscattarlo dall’Eintracht Francoforte (FIORENTINA SPETTATRICE INTERESSATA) si gode l’attaccante rivelazione di questo 2020. Il classe 1993 sembrava infatti essere un flop clamoroso per i rossoneri per le zero reti segnate nelle prime diciannove giornate e le cifre fissate inizialmente per il riscatto, Con Pioli, subentrato alla diciassettesima, Rebic sembra invece aver trovato la definitiva consacrazione. La prima rete segnata al 93′ contro l’Udinese lo scorso 19 gennaio sembra averlo sbloccato clamorosamente, da lì in poi solo prestazioni e gol importanti. La doppia cifra è ad un passo, ma visto l’andamento nelle ultime settimane dovrebbe trattarsi di una pura formalità