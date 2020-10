Ex Viola – Si ritira Panagiotis Kone, con la Fiorentina una breve avventura nel 2016

Panagiotis Kone ha deciso di dire basta all’età di 33 anni. L’attaccante greco, albanese di nascita, ha deciso di ritirarsi dopo un’ultima esperienza vissuta in Australia. Oltre 300 apparizioni tra i professionisti. Kone ha militato a lungo in Italia – 160 presenze e quattordici goal il suo bottino complessivo in Serie A – tra Brescia, Bologna, Udinese e Fiorentina. Con i Viola una sola apparizione nella stagione 2015/2016, quando arrivò in prestito dall’Udinese nella sessione di gennaio.